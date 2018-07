Fünftes Testspiel: TSV 1860 startet ins Trainingslager

Drei Wochen vor dem Start der 3. Liga startet der TSV 1860 München in Bodenmais das erste von zwei geplanten Trainingslagern. Bevor aber an taktischen Feinheiten und der Fitness gearbeitet wird, bestreiten die Löwen gegen den FC Dingolfing ihr bereits fünftes Testspiel.

Nach dem durchaus beachtenswerten Spiel gegen den 1. FC Basel kommt nun zwar wieder ein niederklassigerer Gegner - das muss aber nichts bedeuten. Zuletzt taten sich die Mannen von Daniel Bierofka gerade gegen solche Mannschaften eher schwer.

Es darf also fröhlich getestet werden, Neuzugänge gibt es ja genug. Nach dem Spiel bezieht die Mannschaft dann ihr Quartier. Am 8. Juli wird es dann ein zweites Testspiel im Rahmen des Trainingslagers geben ehe die Löwen wieder zurück an die Grünwalder Straße kommen.