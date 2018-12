Kersbach - Nein, eine Versöhnung mit Paul Breitner wird es wohl auch nicht in der Adventszeit geben. Beim Fanclubbesuch in Kersbach nahe Erlangen wurde der Präsident - wie schon bei der Jahreshauptversammlung - mit dem Fall von Paul Breitner konfrontiert, der jüngst von Bayerns Ehrentribüne verbannt worden war. Ein Fan sagte, die Versöhnung der beiden alten Freunde sei sein Weihnachtswunsch. Hoeneß erklärt dazu: "Normalerweise muss man Weihnachtswünsche ja erfüllen. In dem Fall ist das aber ganz schwierig. Das ist kein Problem der letzten Wochen, sondern der letzten fünf Jahre. Ich kann Ihnen da leider keine Zusage geben." Auch Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hält eine Annäherung der beiden Weltmeister von 1974 für ausgeschlossen. Dass sich Breitner "ins Fernsehen setzt und den Uli Hoeneß verbal schlachtet, finde ich nicht gut. Ich befürchte, das Band zwischen beiden ist endgültig zerschnitten", sagte er am Sonntag.