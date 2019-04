München - Man sah es ihm an: Thomas Müller wusste nicht so recht, was er mit diesem 5:4 gegen den FC Heidenheim anfangen soll. Klar: Der FC Bayern hatte gerade einen zweifellos unangenehmen Gegner in UInterzahl bezwungen, doch er Rekordmeister ließ auch zu, dass der schwäbische Zweitligist nach zwei Tore Rückstand zwischenzeitlich wieder auf 4:4 ausglich.