These 1 aus dem Munde Hoeneß: "Man kann ja nicht nach Dortmund fahren und sagen, man will einen Dreier einfahren." Ach ja!? Auch nicht als FC Bayern? Hm. Denn, so These Nummer zwei: Man sei nicht Favorit, sondern Außenseiter, "zum ersten Mal seit langer Zeit". Oha! So defensiv? So demütig?