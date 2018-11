Zudem gewann er laut "Kicker"-Datenbank überschaubare 38 Prozent seiner Zweikämpfe. Mehr noch: Seit Wochen wird kritisiert, dass der Außenstürmer Zweikämpfen auffällig gerne aus dem Weg gehe. Um Kräfte zu sparen?

Ribéry schwächelt seit letzter Saison

Gegen den SC Freiburg kam der Außenstürmer in der Bundesliga indes ebenfalls nur auf einen Torschuss und zwei Schussvorlagen - er ist harmlos wie nie. Ein Vergleich: Noch Im ersten Jahr unter Pep Guardiola (2013/14) kam Ribéry wettbewerbsübergreifend auf 16 Tore und 15 Vorlagen. Unter Carlo Ancelotti brachte er es in der Saison 2016/17 zwar nur auf sechs Tore, aber immerhin auf 18 Vorlagen. Doch: Diesen Ribéry gibt es offenbar nicht mehr.

Schon in der vergangenen Spielzeit schaffte der Franzose nur jeweils sechs Tore und Vorlagen in insgesamt 34 Spielen. Nochmal: Dieses Jahr ist es eine einzige Vorlage in 14 Einsätzen. Nochmal: Tore - Fehlanzeige! Das ist freilich zu wenig für einen Offensivspieler des FC Bayern.

Social Media - Kritik und Spott für Bayern-Star

In den sozialen Netzwerken sorgt der alternde Superstar mittlerweile teils sogar für Kritik und Spott - hier ist derzeit nicht viel von Zuneigung à la "champs elysées" zu lesen. Die AZ sammelte Reaktionen auf Twitter:

Die Statistik, dass Ribery in 961 Minuten Einsatz kein Tor gemacht hat, fiel zum Beispiel dem Twitter-Nutzer @realObjectivist auf.

Auch nervte Ribérys Leistung einige, wie zum Beispiel den Nutzer @GCHoopsMuc. Die Nutzer @bruusheesh oder @MuraurerJonas amüsierten sich dagegen über die Formschwäche des Angreifers.

Trotz einer teils sehr guten Passquote regen sich manche User auch über Fehlpässe auf.

Keine Frage, das ist teils harsche Kritik über die sozialen Medien. Das letzte Mal selbst getroffen hat Ribery im März gegen Borussia Dortmund. Vielleicht ist es ja am Samstag wieder so weit. Es wäre mal wieder an der Zeit, insbesondere, um seine Kritik zu strafen