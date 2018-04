Uli Hoeneß über...

... die Kritik von Fredi Bobic: "Wir sind etwas irritiert, weil wir uns darüber unterhalten haben, wie man die Frankfurter am besten informiert. Jetzt gleich oder am Ende der Saison, was ja auch möglich gewesen wäre. Dann haben wir gesagt, wenn wir jetzt in der Situation wären, würden wir auch interessiert sein, so schnell wie möglich zu erfahren, dass unser Trainer abhandengekommen ist. Dann hat man noch vier Wochen mehr Zeit als am Ende der Saison. Wir haben uns dafür entschieden, dass so schnell wie möglich zu tun. Hasan hat das mit Niko besprochen. Dass aus dieser eigentlich großzügigen Geste, uns jetzt ein Bumerang gemacht wird, das verstehen wir überhaupt nicht."