FC Bayern muss in der 2. Runde des DFB-Pokals nach Bochum

Nach über zwei Monaten Pause steht für den FC Bayern das nächste DFB-Pokalspiel an. Nach dem 3:1-Sieg gegen Energie Cottbus Mitte August müssen die Bayern zum VfL Bochum ins Ruhrgebiet reisen. Die Bochumer setzten sich in der 1. Runde mit 3:2 beim hessischen Fünftligisten KSV Baunatal durch.

Für Leon Goretzka wird es ein besonderes Spiel. Der Mittelfeldspieler, der sich erst vor kurzem von einer Sprunggelenksverletzung erholt hat, stammt aus Bochum und lernte beim VfL das Fußballspielen. "Ich freue mich natürlich extrem darauf. Das war ein ganz besonderer Moment, als die Auslosung das Los gezeigt hat. Es ist kein Geheimnis, dass das ein spezieller Verein für mich ist", sagte Goretzka nach dem 2:1-Sieg gegen Union Berlin in der Mixed Zone.

VfL Bochum steckt in der 2. Liga im Abstiegskampf

Die Gastgeber gehen als krasser Außenseiter in die Partie. Nur eines von elf Spielen konnten die Bochumer in der 2. Liga gewinnen und kämpfen auf Platz 16 um den Klassenerhalt. Um die Wende zu schaffen, wurde Trainer Robin Dutt Ende August entlassen, auf ihn folgte Ex-VfL-Profi Thomas Reis. So richtig Wirkung hat der Trainerwechsel nicht gezeigt. In sechs Spielen unter Reis verlor Bochum zwar nur einmal, konnte aber auch nur ein Spiel gewinnen. Vier Partien endeten in einem Remis

Thomas Müller warnt trotzdem davor, den Zweitligisten auf dei leichte Schulter zu nehmen: "Die Bochumer haben in dem Spiel gar nichts zu verlieren. Das ist eine Situation, in der du auch als FC Bayern scharf sein musst", meinte Müller nach dem Union-Spiel.