Lewandowski: "Nicht sicher, was die Zukunft bringt"

Im Rahmen der WM hat sich Lewandowski in einem Interview nun mit Gerard Piqué vom FC Barcelona unterhalten. Neben den Erwartungen an die polnische Nationalmannschaft und seine Anfangszeit in der polnischen Liga ging es auch um die Zukunftspläne Lewandowskis: "Ich bin jetzt 29 Jahre alt und weiß, dass ich noch einige Jahre weiterspielen kann, wenn ich mich nicht verletze. Wir werden sehen. Ich bin jetzt mittlerweile acht Jahre in Deutschland und ich kann mich zurückerinnern, dass ich vor einigen Jahren gesagt habe, dass ich nicht meine ganze Karriere in einer Liga verbringen möchte. Das ist sicher. Aber aktuell kann ich nicht sagen, was die Zukunft bringt."