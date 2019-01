... über den taktischen Plan B: Wir wollen die Zeit nutzen. Die Hauptaugenmerke legen wir auf den Ballbesitz, da müssen wir Lösungen finden – gerade wenn wir unter Druck gesetzt werden. Zum anderen Lösungen, wenn wir den Ball nicht haben, ihn so schnell wie möglich wiederzubekommen. Das sind die Schwerpunkte. Taktisch, vom System her, werden wir erst mal nichts ändern. Das war bisher gut.

"Hoffe, dass Shabani seine Leistung weiter beim FCB bringt"

Über Meritan Shabani: Meri entwickelt sich gut, er hat in der Youth League sehr gut gespielt. Dass er Interessenten hat, spricht für ihn. Aber ich glaube, dass der Junge die Qualität hat, es vielleicht auch hier bei uns zu schaffen. Ich würde mir wünschen, dass er seine Leistung weiter hier bringt. Das muss Brazzo entscheiden.

Zu Ribérys Steak: Da überraschen Sie mich, ich bin auf dem falschen Fuß erwischt. Kann mir das jemand zeigen? "Ich habe keine sozialen Netzwerke", erklärte Kovac. Grundsätzlich müsse aber "jeder selbst entscheiden, was und wie er es macht", so der Trainer weiter: "Das ist ein Teil der Demokratie. Wir sollten nicht urteilen über jemand anderen, sondern jeder bei sich anfangen."

...zur Kritik am Trainingslager in Doha und den Bedingungen vor Ort: Wir sind sehr zufrieden mit dem, was uns hier an Facilities zur Verfügung steht. Das sucht seinesgleichen, in Europa oder auch weltweit. Das ist high-end level, Toplevel. Das andere hat Karl-Heinz Rummenigge gesagt, dem gibt es auch nichts hinzuzufügen. Ich war 2015 hier, da wurde die Handball-WM in Katar gespielt. Ich habe mir ein Spiel angeschaut. Es ist alles top, die Hallen, die Stadien wahrscheinlich. Das Stadion hier vor der Haustür sieht von außen richtig klasse aus. Ich bin davon überzeugt, dass Katar zur WM 2022 alles so hinstellen wird, wie es bei einer WM gehört. Es sind Top-Möglichkeiten hier. Mich hat es auch nicht überrascht. Denn so viel Ehrgeiz besitzen die Kataris.

...z u Liverpool als CL-Gegner: Als die Auslosung bekannt wurde, haben sich alle auf Liverpool gestürzt. Aber wir müssen zusehen, dass wir bis zu diesem Spiel in der Bundesliga unsere Hausarbeiten machen. Wir müssen weiter erfolgreich sein, wir müssen versuchen, den Abstand zu verkürzen. Dann werden wir uns um Liverpool kümmern. Ich muss mich auf den Jetzt konzentrieren. Ich möchte meine Mannschaft nicht noch zusätzlich belasten. Liverpool und Manchester City sind die beiden Mannschaften, die ganz, ganz, ganz oben anzusiedeln sind. Das zeigt, welch schwierige Aufgabe wir haben werden. Aber wir stellen uns der Aufgabe und werden alles dafür tun, dass wir die Aufgabe bestehen und in die nächste Runde einziehen. Zum Rückstand auf Dortmund: Es ist schon richtig, dass es normal ist, wenn der FC Bayern als Tabellenführer in die Winterpause geht. Aber was ist schon normal auf dieser Welt? Vieles ist nicht normal. Wir versuchen, das in der zweiten Saisonhälfte zu korrigieren. Das ist unsere Aufgabe, deswegen sind wir hier.

Lesen Sie hier: Franck Ribéry völlig enthemmt - "F***t eure Mütter!"