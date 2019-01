FC Bayern im Trainingslager Warum James' Rückkehr so wichtig für Bayern ist

Doha - Nicht nur, dass sich die Rasenplätze in der Aspire Academy mal wieder in hervorragendem Zustand präsentieren - auch personell gibt es aus Münchner Sicht Erfreuliches zu vermelden. Arjen Robben und Serge Gnabry, die gegen Ende der Hinrunde verletzt pausiert hatten, konnten am Freitagabend erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren.