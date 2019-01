Robbens erster Vertreter ist schon seit dem Sommer der 23-jährige Serge Gnabry. Der Nationalspieler, der vergangene Saison noch an Hoffenheim ausgeliehen war, spielte eine gute Hinrunde, er kam in 20 Partien auf vier Tore und vier Vorlagen. „Ich habe relativ viel Spielzeit bekommen, was mich sehr freut“, sagte Gnabry am Montag im Teamhotel.

Im roten Stuhl mit goldenen Verzierungen sah er aus wie ein kleiner Prinz. Und das ist er gewissermaßen ja auch: Der mögliche Nachfolger des Flügelkönigs Robben, Arjens Kronprinz.

Gnabry unsicher, ob er zur Startelf gehört

Doch Gnabry bleibt vorerst bescheiden, vorsichtig, fast schon scheu. Seine Ansprüche seien jetzt nicht gestiegen, sondern von Anfang an gleich gewesen, erklärte das Offensivtalent auf AZ-Nachfrage.

Eine Kampfansage für einen Stammplatz im ersten Rückrundenmatch gegen Hoffenheim hörte man von ihm nicht. Er wisse nicht, ob er dann zur Startelf gehören werde, "das können Sie mich am 18. (Januar, d. Red.) noch mal fragen".

Vieles deutet allerdings darauf hin, dass Gnabry den Vorzug vor Robben erhalten wird, er ist nach seinem Faserriss im Oberschenkel wieder "voll belastbar", wie Vereinsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt der AZ bestätigte.

Doch Robben wird zurückkommen wollen, ein letztes Mal für Bayern. Das weiß auch Gnabry. "Er hat sich auf dem Niveau gehalten, ewige Jahre", schwärmte der Youngster. "Diese Einstellung, dieser Wille: Das sind Sachen, die man sich abgucken kann.“