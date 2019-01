Rummenigge: "Beteiligen uns an einem Dialog in der Golfregion"

Vor dem Abflug äußerte sich dazu nun Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge in der AZ. "Der FC Bayern ist eines von vielen deutschen Mittelstandsunternehmen, die mit einem Partner aus Doha kooperieren. Wie andere Fußballvereine und Sportfachverbände auch beteiligen wir uns dabei an einem Dialog in der Golfregion", erklärte Rummenigge: "Wir stehen mit unseren Partnern in Katar in regelmäßigem Austausch über Entwicklungen in unseren Gesellschaften, der das Thema der Menschenrechte und die Rechte von Arbeitern bzw. Arbeitnehmern einschließt."

Mittlerweile seien Verbesserungen in Katar zu beobachten, betonte Rummenigge weiter: "Die Menschenrechtsorganisation der UN, internationale Gewerkschaften und NGOs attestieren heute, dass Katar auf öffentliche Kritik reagiert und Änderungen realisiert hat. Dazu zählen die positive Entwicklung der Rechtslage für Wanderarbeiter und Verbesserungen der Arbeitsrechte in Katar."

Bayern-Frauen reisen ebenfalls nach Doha

Der Bayern-Boss verwies zudem auf das Deutsch-Katarische Wirtschaftsforum in Berlin, das Bundeskanzlerin Angela Merkel vor drei Monaten eröffnete: "Sie hat dabei den Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen beider Länder als Chance beschrieben und das Interesse Deutschlands an einer noch engeren Zusammenarbeit mit Katar hinterlegt."

Positiv wird bewertet, dass nun auch die Bayern-Frauenmannschaft nach Doha reist. "Um den Frauensport in arabischen Gesellschaften zu fördern, hat der FC Bayern im Januar 2018 ein Trainingslager seiner Bundesliga-Frauenmannschaft in Katar organisiert und wurde dabei mit besonderem Engagement vom Qatar Women's Sport Committee unterstützt", erklärte Rummenigge der AZ.

Es habe "gute und sichtbare Begegnungen mit katarischen Fußballerinnen und weiblichen Vertretern der katarischen Gesellschaft gegeben. Auch 2019 wird wieder ein Trainingslager unserer Frauen-Mannschaft in Doha stattfinden." Vom 27. Januar bis 3. Februar trainieren die Bayern-Frauen im Emirat.

Hier gibt's alle Infos zum Bayern-Trainingslager im Newsblog