Kovac, der smarte Spatz in der Hand - darf er bleiben?

Was übersetzt heißt: Holt Kovac das Double, darf er bleiben, sein Vertrag läuft bis 2021. Hinfort mit all den Skeptikern und Zweiflern! Für Hoeneß zählen Titel. Basta. Das, was am Ende der Saison eben rausspringt. Eine spielerische Weiterentwicklung der Mannschaft ist erst einmal sekundär und soll eben parallel zum Trophäenschrank peu à peu wachsen. Konzept-Trainer wie Thomas Tuchel, den er als Nachfolger von Jupp Heynckes für den Sommer 2018 durch sein Zögern verhinderte, sind Hoeneß fremd. Was soll Bayern also mit einem wie dem Italiener Antonio Conte, zuletzt bei Chelsea (gescheitert) und derzeit frei, oder gar mit dem Portugiesen José Mourinho, zuletzt bei Manchester United (gescheitert) und derzeit auf Jobsuche?