FC Bayern gegen Manchester United: Freundschaftsspiel in der Allianz Arena

Am Sonntagabend erwartet die Fans ein echter Fußball-Klassiker: Die Bayern empfangen in der heimischen Allianz Arena den englischen Spitzenklub Manchester United. Die Partie gilt als letzter wirklicher Härtetest, bevor es am 12. August dann erstmals im DFL-Supercup gegen Pokalsieger Eintracht Frankfurt ernst wird.