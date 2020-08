Olympique Lyon, der Favoritenschreck

Am Mittwoch geht es für die Bayern beim Final8-Turnier in Lissabon gegen Olympique Lyon (21 Uhr, Sky, DAZN und im AZ-Liveticker). Den Verein, bei dem der französische Weltmeister Corentin Tolisso von 2013 bis 2017 die Fußballschuhe geschnürt hat und so auffällig agiert hat, dass ihn die Bayern für die Ablöse von 41,5 Millionen nach München lockten.