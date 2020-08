Lampard setzt voll auf die Jugend

Nun also heißt's: Hello again – und trotz des bevorstehenden Ausscheidens dürfte sich der 42-jährige Lampard wohler fühlen als vor fünfeinhalb Monaten. In seiner Debütsaison im Haifischbecken Premier League erreichte Chelsea Platz vier und damit das Ticket für die nächste Saison in der Königsklasse – ein beachtliches Ergebnis, weil Chelseas bester Mann Eden Hazard 2019 zu Real Madrid wechselte und der Verein des russischen Oligarchen Roman Abramowitsch wegen einer Sperre keine Transfers tätigen durfte. Also setzte der - für einen Trainer - junge Lampard auf die Jugend, unter anderem auf Callum Hudson-Odoi (19), das einstige Transfer-Ziel der Bayern, oder auf Mason Mount (22), Tammy Abraham (22) und Reece James (20).