Spannung steigt: Bayern gegen Dortmund

Der Stellenwert des Krachers ist den Bayern bewusst. "Es wird das geilste Spiel der Saison, darauf wartet ganz Deutschland, wahrscheinlich ganz Europa. Für solche Spiele spielt man in so einem Verein, wir sind alle heiß", versicherte Goretzka. Bringt der Titel-Showdown am 28. Spieltag eine Vorentscheidung? "Ich denke, der Sieger macht einen großen Schritt zum Meistertitel", sagt Robert Lewandowski, "auch wenn es danach noch viele Spiele gibt." Noch sechs.

Hoeneß erhöht den Druck, indirekt auch auf den Trainer: "Unsere Mannschaft muss mit einem Sieg gegen Dortmund zeigen, dass sie Meister werden will." Darauf angesprochen meinte Kovac gestern: "Der Zweite ist schon der erste Verlierer. Der Druck ist immer da. Wir sind bereit für das Wochenende. Wir werden das schaffen."

Wesentlich ruhiger geht es in Dortmund zu. "Es sind sieben Spiele, und Bayern ist das nächste", sagte BVB-Trainer Lucien Favre, der Euphorie-Verweigerer. Dann räumte er mit einem Lächeln ein, "ein wenig mehr speziell" sei das Spiel schon, "wegen der Tabelle." Und weil es Bayern ist. Und Dortmund. "Wir müssen alles perfekt machen, wenn wir gewinnen wollen." So wie im Hinspiel, als man nach zweimaligem Rückstand am Ende als Sieger den Platz verließ.

Lesen Sie hier: Pokal-Viertelfianle - Einzelkritik zum FC Bayern

Lesen Sie hier: Nach Dusel-Sieg im Pokal - "#KovacOut" trendet auf Twitter