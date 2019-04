Mittermeier: Der Sieger wird auch Meister

Michael Mittermeier (Schauspieler und Bayern-Fan/53): "Das Lustige ist, ich sitze im Flieger in den Urlaub und kann das Spiel nicht sehen. Das ist echt scheiße. Also ich werde es erst erfahren, wenn ich irgendwo in Asien lande. Ich bin gespannt. Ich glaube, der, der gewinnt, wird auch Meister. Wenn Dortmund gewinnt, dann sind sie fünf Punkte vorn. Nochmal lassen sie es sich nicht nehmen. Ich finde es super, wir hätten alle nicht geglaubt, dass Dortmund da nochmal jemanden rankommen lässt, ich hätte keinen Fünfziger drauf gesetzt. Schön ist, dass es ein bissl spannend ist. Wer in dem Spiel die besseren Nerven hat, der ist durch."

Kida Khodr Ramadan (Schauspieler und Bayern-Fan/42): "Wir werden gewinnen, 3:0, und dann mit einem Punkt wieder vorne sein, den Rest gewinnen und Dortmund wird die letzten drei Spiele verlieren, weil Dortmund nicht die Eier hat, die der FC Bayern am Ende hat. Bayern wird Meister, Digga. Ich glaube an meine Mannschaft, die machen einen Durchmarsch."

"Aal" Kai Pflaume: Das Fußball-Orakel

Kai Pflaume (Fernsehmoderator und Bayern-Fan/51): "Ich bin ja das Orakel. Man nennt mich "Der flinke Aal, das Fußball-Orakel". Ich habe ja auch das Länderspiel Holland - Deutschland vorhergesagt mit 3:2. Also, Bayern wird gewinnen gegen Dortmund. Es wird ein schwieriges Spiel, ich glaube, 3:2 wird Bayern gewinnen."

Felix Neureuther (Skirennfahrer/35): "Ich tippe auf ein 3:1 für Bayern, Meister wird auch Bayern. Das wurde mal Zeit, dass es wieder spannend wird. Das ist super für die Bundesliga."