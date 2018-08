Am Dienstagabend hatten bei der Grillparty von Uli Hoeneß am Rande des Trainingslagers am Tegernsee Serge Gnabry und Leon Goretzka ihren großen Auftritt. Und sie nutzten die Gelegenheit, um gemeinsam vor versammelter Mannschaft aufzutreten. Denn: Geteiltes Lied ist halbes Lied.