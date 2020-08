Aulas, ein ehemaliger Handballer, der dem Klub immer noch vorsteht, verwandelte OL über die Jahre in eine nüchtern funktionierende Maschine. Der Lohn: sieben Meistertitel in Serie, von 2002 bis 2008. In der Königsklasse langte es von 2004 bis 2006 für das Viertel-, 2007 bis 2009 für das Achtelfinale. Aus dieser erfolgreichen Zeit rührt das bis heute bescheidene Image des Klubs: Zu glatt, zu zivilisiert, zu effizient, zu berechnend gingen all diese Erfolge über die Bühne. Herzerwärmende Dramen? Fehlanzeige. Allein die Derbies mit dem lokalen Rivalen AS St. Etienne, dem französischen Rekordmeister mit zehn Titeln, sorgen für etwas anderes als sportliche Schlagzeilen.