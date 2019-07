Familienplanung steht Prinz Harry: So viele Kinder möchte er haben

Die Geburt seines Sohnes Archie im Mai dieses Jahres habe Prinz Harrys Sicht auf die Umwelt verändert, erklärte der britische Royal gegenüber Goodall. "Aufgrund der Menschen, die ich getroffen habe, und der Orte, die ich sehen durfte, verspüre ich schon immer eine tiefe Liebe zur Natur. Aber jetzt sehe ich die Dinge noch einmal anders." Die Menschen seien heute so intelligent und so weit entwickelt, dass sie in der Lage sein sollten, der nächsten Generation etwas Besseres zu hinterlassen, so Prinz Harry. Dies wolle er auch für seine Kinder tun - von denen er wohl "nicht zu viele" haben sollte, witzelte Goodall. Prinz Harry entgegnete ihr, dass er "maximal zwei" haben möchte.