Felix Meyer, Mitglied im Bezirksausschuss Neuhausen-Nymphenburg und Vorsitzender des örtlichen FDP-Ortsverbandes ist wütend: In dem Koalitionsvertrag der Rathaus-Koalition habe es vor wenigen Monaten noch geheißen, dass der Landshuter-Allee-Tunnel nur eingestellt werde, wenn es ein alternatives Konzept zum Schutz der Anwohner gibt. "Alternative Schutzkonzepte sind nicht beschlossen und der Tunnel wird trotzdem eingestellt. So sehr sind den eigenen Worten der Stadtregierung und von OB Reiter also zu trauen", ärgert sich Meyer.