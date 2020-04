1860 und Corona: Das passiert bei einem positiven Test

"Wir haben uns von Anfang an strenge Auflagen auferlegt. Der Verhaltenskatalog für die Spieler und das Trainerteam beginnt am Parkplatz und reguliert alles. Zudem begeben wir uns in eine Art Selbstquarantäne. Man kann die Spieler nicht anhalten, keinen Kontakt mehr mit ihren Frauen und Kindern zu halten. Aber sie verkehren nur mit ihrem engsten Umfeld", sagt Gorenzel.