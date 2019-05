Wenn ein Satz mit drei Ausrufezeichen geschmückt wird, kann man schon erahnen, dass der Verfasser ziemlich sauer ist. In diesem Fall warnt die Sängerin Yvonne Catterfeld vor einer ganz fiesen Masche. Ein Unternehmen im Finanzwesen nutzt dreist den Namen der Ex-Jurorin von "The Voice of Germany", um Werbung für die Kryptowährung Bitcoin zu machen.