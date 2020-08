Weil sich der Kontrollierte nicht beruhigen ließ, komplimetierten die Kontrolleure die beiden Männer an der Donnersbergerbrücke nach draußen. Dabei wehrte sich der Unruhestifter und versuchte, nach dem 44-jährigen Kontrolleur zu schlagen. Beide gingen während der Rangelei zu Boden. In diesem Moment kam ein bislang unbeteiligter Dritter, ein 35-Jähriger aus Herrsching, dem am Boden liegenden Kontrolleur zu Hilfe.