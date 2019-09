Die Ampeln entlang der Moosacher Straße und des Frankfurter Ringes sollen zugunsten des Busverkehrs umgeschaltet werden.

Rosenheimer Straße/Innsbrucker Ring/A8: Ganztags Ampelschaltung zugunsten des Busverkehrs.

Dietlindenstraße und Potsdamer Straße (Fahrtrichtung Münchner Freiheit): Östlich der Klementinenstraße soll die rechte Fahrspur zur Busspur werden, westlich soll die Radspur verbreitet und für Busse freigegeben werden.

Herzogstraße (Schwabing): 18 Pkw-Stellplätze sollen hier nach MVG-Wunsch für die Busbeschleunigung weichen.

Weitlstraße (Hasenbergl): Hier soll teils ein Halteverbot eingeführt werden. 18 Parkplätze müssten hier weg.

Ittlingerstraße (Hasenbergl): Für eine Busspur sollen 30 Parkplätze weichen.

Busspuren: MVG-Vorschlag zur Diskussion im Stadtrat

Der Bus spiele beim Ausbau des ÖPNV eine Schlüsselrolle, weil Verbesserungen vergleichsweise schnell umsetzbar seien, sagt MVG-Sprecher Matthias Korte. Als "Mobilitätsmacher" braucht die MVG unbedingt mehr Busspuren.

Die Vorlage wird am 9. Oktober im Stadtrat diskutiert. Stadtrat Jens Röver (SPD) und Johann Sauerer (CSU) äußerten sich am Donnerstag gegenüber der AZ bereits sehr positiv zu den Plänen.

Kampagne: "Die Mobilitätsmacher" in Bahnhöfen und Bussen

Mit vier Botschaften zu den Themen Klimaschutz, Netz der Zukunft, Infrastruktur und Digitalisierung ist die MVG in ihre neue Kampagne "Die Mobilitätsmacher" gestartet. Plakate hängen in U-Bahnhöfen sowie Bussen und Bahnen aus. Mit Sprüchen wie "Wir mögen Baustellen auch nicht, deshalb bauen wir so schnell wie’s geht" will die MVG etwa auf den Ausbau aufmerksam machen, für den sie in den vergangenen fünf Jahren eine Milliarde Euro ausgegeben hat.

