FC Bayern: Hansi Flick bringt Stallgeruch mit

An der fachlichen Eignung sollte es bei Flick derweil nicht scheitern: Als Trainer rückte er besonders an der Seite von Löw in den Fokus. 2006 holte ihn Löw von Red Bull Salzburg zum DFB. Er machte ihn zu seinem Assistenten, nachdem er selbst von diesem Posten kommend den Chef-Job von Jürgen Klinsmann übernommen hatte. Bis 2014 bestand diese Aufgabenteilung und wurde mit dem WM-Triumph in Rio de Janeiro gekrönt. Flicks Wirken hatte am vierten deutschen WM-Sieg wichtigen Anteil.