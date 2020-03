Experiment ist gescheitert Zu schlechte Quoten: "Die Quarantäne-WG" fliegt aus dem Programm

So starte die virtuelle WG, die sich live im Videochat der Corona-Pandemie widmete, am Montag (23. März) mit 3,27 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und einem Marktanteil von 13,1 Prozent bei den 14- 59-Jährigen noch gut. Doch bereits nach drei Folgen verfolgten am gestrigen Mittwoch (25. März) nur noch 1,41 Millionen Menschen und 5,4 Prozent bei den 14-59-Jährigen die Sendung.