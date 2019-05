Wie wichtig wäre es auch für die Entwicklung und das Renommee von RB, zum ersten Mal einen großen Titel zu gewinnen?

Es hat sich ja schon herumgesprochen, dass es durchaus attraktiv bei uns ist. Wir haben uns im dritten Jahr in der Bundesliga erneut für die Champions League qualifiziert. Aber klar: Ein Pokalsieg wäre definitiv noch einmal ein Zeichen dafür, dass wir mit den großen Teams mithalten können. Bayern ist eine Mannschaft, die in den vergangenen Jahren stets zu den Besten in Europa gehört hat. Für mich persönlich wäre es die Krönung meiner Saison nach dem Kreuzbandriss (im Januar 2018, Halstenberg fiel danach bis August aus, Anm.d.Red.). Ich bin ja jetzt auch schon 27. Da wäre der erste Titel wunderschön für mich.