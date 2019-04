AZ: Herr Stoiber, am 1. Mai feiert Uli Hoeneß sein 40-jähriges Jubiläum als Manager und Präsident des FC Bayern. Welche Bedeutung hat Hoeneß in der Historie des Klubs?

EDMUND STOIBER: Uli Hoeneß verkörpert mit seiner ganzen Persönlichkeit den Verein wie kein anderer, mit Leidenschaft und strategischem Weitblick. Viele sehen in ihm die Seele des Vereins. Schon als Spieler war er einer der Größten, wie Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Sepp Maier oder Karl-Heinz Rummenigge und Paul Breitner. Als Manager und Präsident war und ist er ein Visionär: In Bayern dahoam, in der Welt zuhause. Er hat die Globalisierung des Fußballs früh erkannt und für den Verein aktiv mitgestaltet, zusammen mit Rummenigge als Vorstandsvorsitzendem der Fußball-AG, mit einer enorm erfolgreichen weltweiten Marketingstrategie. Heute ist Bayern München ein herausragendes globales Aushängeschild für Bayern und Deutschland.