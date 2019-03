Nach 63 Jahren: Wiesn-Aus für Hagn

"Ja, es stimmt", bestätigte Hagn damals der AZ. "Ich habe mich für dieses Jahr gar nicht beworben. Am Tag vor Heiligabend habe ich das dem Brauerei-Vorstand mitgeteilt. Und zwar nicht, weil ich Schuldgefühle habe, sondern weil ich nicht will, dass die Stadtverwaltung entscheiden muss, ob ich gehen muss oder bleiben darf. Und auch, um Schaden von der Wiesn zu nehmen." Nach 63 Jahren Oktoberfest ist für Hagn jetzt also erstmal Schluss. Übernehmen soll das Löwenbräu-Zelt Hagns Tochter Stephanie Spendler.