Bei seiner Rückkehr in die französische Hauptstadt hat der 59-Jährige also nochmal über den deutschen Rekordmeister gesprochen. Die Frage, ob er nun wegen des erneuten Duells gegen den französischen Spitzenklub ein schlechtes Gefühl habe, verneint er klar. "Meine Stimmung hat sich sehr geändert seit letztem Jahr und meinem letzten Besuch in Paris. Letztes Jahr, als ich hier herkam, haben mich bei Bayern nur vier, fünf Spieler unterstützt. Jetzt habe ich das Vertrauen der Spieler und des ganzen Vereins in Neapel."