München – Er wird doch nicht, er wird doch nicht… Nein, Ex-Bayern-Trainer Louis van Gaal (67) war am Dienstag nicht in die Allianz Arena gekommen, weil er auf den Job von Niko Kovac schielt. Van Gaal reiste mit der Ajax-Delegation nach München, mit dem Klub, den er von 1991 bis '97 trainiert hatte. Eine Rückkehr zu Bayern kommt für den Niederländer ohnehin nicht in Frage – doch über das Wiedersehen schien er sich zu freuen.