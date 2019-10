So ist eins schon klar, seit sich CSU-Bezirkschef Ludwig Spaenle, Bürgermeister Manuel Pretzl und OB-Kandidatin Kristina Frank am Montag mit den Chefs der insgesamt neun CSU-Kreisverbände getroffen haben: Alexander Reissl, der gerade von der SPD zur CSU übergelaufen ist, bekommt den bestmöglichen Spitzenplatz für einen Newcomer. Die Nummer zwölf nämlich. So hat es Bezirkschef Ludwig Spaenle vorgeschlagen. Es soll keinen Protest gegeben haben.