Im aktuellen Spieltag sieht Helmer die Chance für die Bayern, einen entscheidenden Schritt in Richtung Meisterschaft zu machen. "Wenn Leipzig verliert, wird es verdammt schwer mit der Meisterschaft. Die Dortmunder sind für mich tatsächlich insgesamt momentan der stärkste Konkurrent - aber die spielen in Leverkusen. Bayern kann der große Gewinner des Spieltags werden", sagte der frühere Verteidiger. Die Bayern empfangen RB Leipzig am Sonntag (18.00 Uhr/"Sky" und im AZ-Liveticker) zum Topspiel.