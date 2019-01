Noch sieht er die Zeit nicht gekommen, seine Kandidatur für den Bezirksvorsitzenden zu erklären, die Wahl steht im Sommer an. Aber spricht so wie Spaenle am Montag einer, der bald aufhören will? Eher nicht, so sehen das viele, die Einfluss haben in der CSU. Wenn Spaenle will, kann er bleiben. Da sind sich alle einig. Und das, obwohl ein CSU-München-Chef, der nicht in der Staatsregierung sitzt, ja, nicht einmal ein Landtagsmandat hat, bis vor wenigen Monaten undenkbar schien.