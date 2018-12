Und jetzt? Wieder Regionalliga? Ein Engagement bei Wacker ist fraglich: Gebhart habe mitgeteilt, dass er höhere Ambitionen habe, erzählt Fenk, der erklärt, dass der Spielmacher nicht weit von den 100 Prozent entfernt sei. Wacker wolle ihm keinen Druck machen, "er ist ja spielberechtigt", sagt Fenk. Burghausen sei flexibel, wäre bereit, kurzfristig einen Vertrag zu unterschreiben, auch nur bis zum 30. Juni und "dann hockt man sich wieder zam. Wir wollen ihn unbedingt. Definitiv!"

Timo Gebhart ist gereift

Gebhart, das einstige Enfant terrible, ist durch die Rückschläge gereift. Wie Burghausens Teammanager erzählt, komme er "überragend" an. "Er ist ein Top-Kerl, von dessen Erfahrung die ganze Mannschaft ungemein lernen kann." Mit Coach Wolfgang Schellenberg hat der Memminger zudem einen alten Vertrauten an seiner Seite – der 47-Jährige war vor zwölf Jahren sein U17-Trainer in Giesing. Ausschlaggebend? Oder bekommt er doch noch sein Löwen-Happy-End?

"Timo hat nun beinahe eineinhalb Jahre keinen Wettkampf bestritten und ist daher für 1860 im Moment kein Thema. Wir wünschen ihm jedoch alles Gute für sein Comeback", sagt Sportchef Günther Gorenzel der AZ. Im Moment. So oder so: Die kommenden Wochen werden spannend, für den Mann mit der großen Löwen-Identifikation.

