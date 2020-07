Köppel sucht neuen Verein: "Mein Herz schlägt für die Löwen"

Dabei hätten Sie nach Ihrem Abschied beim TSV 1860 auch bei Türkgücü landen können.

Ich habe damals noch im Löwen-Trikot mit der U21 gegen Türkgücü ein ziemlich gutes Spiel gemacht. Die hatten wohl auch einen guten Eindruck und es hat eine Anfrage gegeben, aber nie konkrete Verhandlungen. Von dem her hat es mich dann nach Schweinfurt verschlagen. Mein großes Ziel war und ist es, in der Dritten Liga zu spielen. Wenn du erstmal ein paar Jahre in der Regionalliga bist, wird es schwer, es noch mal nach oben zu schaffen. Jetzt bin ich zurück in München in meiner Wohnung in Unterhaching, habe ein bisschen Urlaub in Kroatien gemacht und hätte gerne einen ambitionierten Klub.