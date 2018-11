Jean-Marie Pfaff: "Ein fitter Neuer kann viel leisten"

"Nein!" – sagt Jean-Marie Pfaff in der AZ. Die belgische Torhüter-Legende, von 1982-'88 für den FC Bayern zwischen den Pfosten, hält ter Stegen für einen "tollen Torhüter. Er spielt bei einem der besten Vereine der Welt. Es wird für Joachim Löw schwer, bei der EM 2020 zwischen ihm und Neuer zu wählen."

Auch dem Bayern-Schlussmann traut Pfaff zu, noch mal auf sein altes Topniveau zu kommen. "Er ist 32. Ich bin mit 34 Jahren erst zum besten Torwart der Welt geworden. Wenn Neuer fit ist, kann er noch viel leisten."

Keine Torhüter im Nachwuchsbereich

Gleichwohl hat Pfaff registriert, dass Neuer gerade eine "schwere Zeit" durchmacht. Was abgewehrte Schüsse angeht, gehört Neuer zu den schwächsten Keepern der Bundesliga. Nach mehreren Fußbrüchen in der Zeit vor der WM 2018 fehle dem Torhüter noch "der Rhythmus", sagt Pfaff: "Ein Torhüter muss vor allem dann gut sein, wenn sein Team schlecht spielt. Das gelingt Neuer aktuell nicht immer. Er wird zum ersten Mal in seiner Bayern-Zeit von seinen Abwehrleuten richtig im Stich gelassen." Deshalb müsse Neuer nun "lauter werden", so Pfaff: "Ich finde, ihm fehlt so ein bisschen die Ausstrahlung. Er muss die Mannschaft führen, dirigieren. Ein Torhüter ist wie ein zweiter Trainer."

In den Partien gegen Russland und die Niederlande wird Neuer wohl im deutschen Tor stehen, als Ersatzleute hat Bundestrainer Löw Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) und Bernd Leno (FC Arsenal) nominiert. "Gute Torhüter", sagt Pfaff, "aber sie sind nicht Weltklasse." Ohnehin stellt sich die Frage, wer irgendwann einmal folgen soll. Im Nachwuchsbereich drängen sich kaum Toptorhüter auf.

Oliver Kahn: "Deutschland hat kein Ausnahmetalent"

"Ich sehe im Moment hinter Neuer und ter Stegen nicht das absolute junge Ausnahmetalent, das schon Spielpraxis auf hohem Niveau sammelt", sagte Oliver Kahn jüngst dem "Kicker". "Wir haben anscheinend keinen wie den 19-jährigen Gianluigi Donnarumma in Italien."

Neuer war einst so ein Riesentalent, als er 2006 im Alter von 20 Jahren für den FC Schalke in der Bundesliga debütierte. Zuvor hatte er übrigens das Fußball-Teilinternat Berger Feld in Gelsenkirchen erfolgreich mit der Fachholschulreife abgeschlossen – trotz bekannter Vokabelschwäche.

Am Dienstag scherzte Neuer nicht nur mit den Kids – er blickte auch auf die kommenden Spiele voraus. "Wir wollen das nicht positive Jahr gut zu Ende bringen. Wir wollen zwei Spiele gewinnen, das ist das klare Ziel", forderte er. Über seine eigene Verfassung müsse man sich keine Sorgen machen. "Ich bin in guter Form", sagte Neuer: "Ich bin mit mir im Reinen."

