Die Frage ist ja auch, wie er sich unter dem neuen Trainer Niko Kovac verhält, wenn er schon bei Jupp Heynckes, der absoluten Respektsperson, so reagiert wie in Köln.

Das ist genau die Frage, die ich mir auch stelle. Das Ganze hat riesiges Konfliktpotenzial. Wenn er schon bei Heynckes nicht runterkommt, in einem eigentlich unbedeutenden Spiel am vorletzten Spieltag – wer weiß, was dann nächste Saison passiert. Es gibt Franck Ribéry, der einen neuen Vertrag unterschrieben hat und Arjen Robben, dem ein Angebot vorliegt. Wenn beide bleiben und öfter mal auf der Bank sitzen, kann es schwierig werden für Kovac. In der Vergangenheit haben die Bayern solche Tendenzen immer früh erkannt. Eskalationen wie in Dortmund mit Pierre-Emerick Aubameyang oder Ousmane Dembélé wurden verhindert.