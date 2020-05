Domenec Torrent schwärmt von Ex-Bayern-Stars

Jeweils mit großem Erfolg. Inzwischen ist Torrent selbst zum Chef aufgestiegen, bei New York City FC in der US-amerikanischen Major League Soccer. In einem Interview mit dem "Kicker" blickte Torrent nun auch auf seine Bayern-Zeit zurück – und besondere Spieler, mit denen er und Pep es in München zu tun hatten. Einer davon: Toni Kroos (30). Torrent bezeichnet den Ex-Bayern-Star als einen "der besten Mittelfeldspieler der Welt, weiterhin. Wir hätten gerne länger als ein Jahr mit ihm zusammengearbeitet. Er war einer der essenziellen Spieler für Real Madrid bei den drei Titeln in der Champions League."