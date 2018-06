AZ: Herr Andersson, wie groß ist nach dem erfolgreichen WM-Auftakt die Zuversicht in Schweden, dass am Samstag auch ein Sieg gegen Deutschland gelingt – und der Weltmeister aus dem Turnier befördert wird?

PATRIK ANDERSSON: Ich habe vor dem Turnier gesagt, dass Deutschland der Topfavorit in der Gruppe ist. Aber von der Leistung und dem Ergebnis gegen Mexiko war ich überrascht. Für Samstag erwarte ich eine Trotzreaktion der deutschen Mannschaft. Wenn man die einzelnen Spieler durchgeht, hat Deutschland immer noch die höhere Qualität. Und die Spieler sind es aus den Topklubs gewöhnt, unter Druck zu stehen. Deutschland bleibt der Favorit für das Spiel – auch wenn die Stimmung bei den Schweden nach dem Erfolg gegen Südkorea natürlich gut ist.