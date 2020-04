Emotionales Interview: Sebastian Preuss spricht über toten Bruder

Wie sensibel Sebastian Preuss ist, wird klar, als er über den Tod seines Bruders 2013 spricht: "Ich bin jetzt so alt, wie er nur geworden ist. 29. Ich werde diesen Tag nie vergessen. Meine Schwester rief an, sagte: "Der Florian ist tot." Es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen, wir haben noch gehofft, weil es nur eine Information seiner Ex-Freundin war, aber am Abend wurde es von der Polizei bestätigt. Es war kein Selbstmord, sondern eine unabsichtliche Überdosis. Er war damals auf einer Therapie auf einem Bauernhof, es ging ihm sehr gut. Dann ist er dort leider wieder an Drogen gekommen, und weil er länger nichts mehr genommen hatte, war sein Körper es nicht mehr gewöhnt. Mein Bruder, er war sechs Jahre älter, war mein Vorbild, ich habe als Kind immer zu ihm aufgeschaut. Und dann war er plötzlich nicht mehr da."