Daniel Bierofka soll Taktik vorgeben

Das Ding könne nur funktionieren, erklärte er weiter, "wenn das, was wir in einem Spieler sehen, in die U19 und die U21 hinuntergetragen wird". Was er und Trainer Daniel Bierofka also in den Spielern sehen. Dass Spieler, die in der Drittligamannschaft keine Rolle mehr spielen, die zweite Mannschaft stützen könnten, schloss Gorenzel indes aus budgetären Gründen aus.