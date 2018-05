Doch gespannt war man auf Meghan Markles großen Auftritt: In einem überraschend schlicht geschnittenen A-Linien-Seidenkleid mit Bandeau-Ausschnitt, Schleppe und langem Tüllschleier von Clare Waight Keller for Givenchy und einem Diadem von Queen Mary, das den Schleier im hochgesteckten Haar fixierte, ging die strahlende Braut die ersten Schritte in die Kirche.