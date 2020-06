Offenbar nur ein Lippenbekenntnis. Denn Exeter veröffentlichte ihrerseits in einer Instagram-Story einen Screenshot von einer Privatnachricht, die sie von Mulroney erhalten habe. Darin droht die 40-Jährige mit einer Verleumdungsklage. "Das passiert, wenn du jemanden mit Privilegien und Reichtum anprangerst: Sie entschuldigen sich öffentlich, um ihr Image zu bewahren, während sie dir im Privaten mit einer Klage drohen, um dich ruhig zu stellen", so Exeters Kommentar dazu.

TV-Sender nimmt Show aus dem Programm

So oder so hat der Streit für Mulroney bereits erste Konsequenzen. Ihre Sendung "I Do Redo" wurde vom TV-Sender CTV mit sofortiger Wirkung aus dem Programm genommen. Mulroney ist darin nicht nur die Moderatorin, sondern auch die Stylistin. "Das Verhalten von Jessica Mulroney widerspricht unserem Einsatz für Vielfalt und Gleichheit", heißt es in einem Statement des Senders auf Instagram.

Kaufhauskette distanziert sich von Jessica Mulroney

Auch die Kaufhauskette Hudson's Bay distanzierte sich von Mulroney. "Angesichts der jüngsten Ereignisse, wird Jessica Mulroney weder Hudson's Bay noch Kleinfeld Kanada als Mode- und Hochzeitsexpertin vertreten", heißt es in einem Post auf der Instagram-Seite des Unternehmens.

Meghan vom Verhalten ihrer besten Freundin entsetzt

Meghan möchte laut "Daily Mail" nicht mehr mit Jessica in "Verbindung gebracht werden". Ein Insider zur britischen Zeitung: "Meghan ist absolut beschämt, dass sie in das ganze Chaos mit hineingezogen wurde. Sie hat gesagt, dass Jessica in keiner Weise eine Rassistin sei, aber wie sie die ganze Situation gehandhabt habe, sei absolut falsch gewesen und habe ihr das Herz gebrochen."

Es kam deshalb zum Bruch der Freundschaft: "Sie muss tun, was sie tun muss, um ihre Würde und ihren eigenen Ruf zu bewahren. Es wäre keine Überraschung, wenn das jetzt der Anfang vom Ende ihrer Freundschaft ist."