Setzt RB Leipzig ein erstes Ausrufezeichen?

Der Dortmunder Boss geht also davon aus, dass die Bayern in Leipzig patzen werden – die Sachsen stehen in der Tabelle immerhin auf dem dritten Platz. Und wie es scheint kann der BVB auf Schützenhilfe der "Roten Bullen" hoffen. "Ich kann allen Dortmundern versichern, dass wir alles geben werden", sagte Leipzigs Mittelfeldspieler Kevin Kampl vor dem Spitzenspiel der "Sport Bild": "Vor allem in erster Linie natürlich für uns selbst. Es gibt in dieser Saison noch sechs Punkte zu vergeben und die wollen wir holen."