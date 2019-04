München - Foul ja – Elfmeter nein: Bayern-Angreifer Thomas Müller hat seine Meinung zum heftig umstrittenen Strafstoß im Pokal-Halbfinale gegen Werder Bremen revidiert. "Aus dem Spiel heraus sah es für mich ganz klar wie ein Elfmeter aus, wie ein klarer Schubser von hinten. Ich denke, der Schubser ist auch da", sagte der 29-Jährige am Freitag in einer Videobotschaft auf seiner Facebook-Seite. "Es ist auch ein Foulspiel, aber kein Foulspiel, das in dieser Situation für einen Elfmeter ausreicht", gab Müller zwei Tage nach dem 3:2-Sieg des FC Bayern in Bremen zu.