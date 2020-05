Kritik von CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl

Gerade, weil so viele altbekannte Projekte – und seiner Meinung nach zu wenig Neues – im Koalitionsvertrag enthalten ist, kritisiert CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl, es handele sich um "sehr viel alten Wein in neuen Schläuchen". Pretzl zur AZ: "Mir fehlt die Zukunft in diesem Papier."