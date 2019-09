Gottschalks Auftritt bei Markus Lanz: "Kümmer' dich mal um deine Gäste"

Auf die Frage, ob er nach dem Brand in seinem Haus in Malibu zurück in Deutschland sei, sagte Gottschalk, dass er nicht wisse, was die Zukunft bringe. "Ich bin im Moment ein glücklicher Mensch." Es gebe Menschen, die ihm erklären wollten, warum er einen Grund habe, glücklich zu sein. "Ich versuche das, einige der wenigen Dinge, die ich mit mir selber abmache – ohne Fernsehen, ohne Kameras und ohne deine Kollegen von den Medien." Bevor Lanz die Frage stellte, ermahnte Gottschalk ihn: "Kümmer' dich mal um deine Gäste bitte hier!"